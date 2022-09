Petrobras reduz preço do gás de cozinha a partir da sexta-feira (23)

Daniela Amorim (via Agência Estado)

A alteração foi anunciada nesta quinta-feira (22), por meio de nota da petroleira estatal brasileira

A Petrobras, estatal brasileira, anunciou uma nova redução nos preços de venda do gás de cozinha nos país. Conforme comunicado feito na tarde desta quinta-feira (22), o combustível ficará mais barato nas refinarias a partir desta sexta-feira (23).

O preço médio de venda para as distribuidoras do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o conhecido gás de cozinha, passará de R$ 4,0265/kg para R$ 3,7842/kg, uma redução média de R$ 3,15 por 13 kg. Dessa forma, o equivalente de R$ 49,19 por 13 kg.

Conforme a petroleira, em nota, "essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio".

A última alteração no preço do gás de cozinha foi anunciado na segunda-feira (12). Na redução de 4,7% a queda representou um total de R$ 0,20, na prática, por quilo do gás.



