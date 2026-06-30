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ECONOMIA

Petrobras reduz preço do diesel em R$ 0,3515 por litro com fim da subvenção do governo

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 20:07:00 Editado em 30.06.2026, 20:18:59
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A Petrobras anunciou nesta terça-feira, 30, que vai reduzir o preço do diesel A (antes da mistura de etanol) de uso rodoviário em R$ 0,3515 por litro a partir de amanhã, 1º. O valor é o mesmo concedido no âmbito da subvenção econômica instituída pela Medida Provisória 1.358, de 13 de maio de 2026, que foi retirada pelo governo hoje.

Segundo a empresa, os preços para as distribuidoras permanecerão inalterados, com o valor médio de R$ 3,30 por litro.

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A estatal justificou a medida pela evolução dos mercados interno e externo de petróleo e derivados. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, informou que a partir de amanhã, 1º, o governo vai tirar a subvenção por litro do diesel.

A medida, segundo o ministro, visa a cumprir com os compromissos feitos antes. "A gente não vai parar por aqui. Está em avaliação a outra subvenção do diesel, que é uma subvenção de R$ 1,15 e também em especial da subvenção de R$ 0,44 por litro da gasolina", citou. Também "muito em breve"conforme Durigan, o governo também vai fazer um anúncio de uma retirada ao menos em princípio ou no mínimo gradual parcial também da subvenção da gasolina.

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