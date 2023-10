Petrobras reduz preço da gasolina e aumenta o do diesel; saiba mais

A partir de sábado (21), a Petrobras vai reduzir em R$ 0,12 por litro o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras, que passará a ser de R$ 2,81 o litro. A redução chega a 4%. Já o diesel vai ficar com o litro R$ 0,25 mais caro para as distribuidoras, que vão pagar R$ 4,05 o litro, ou seja, um aumento de 6,6%.

O reajuste foi anunciado em nota nesta quinta-feira (19). De acordo com a empresa, a redução na gasolina acontece com o fim do período de maior demanda global, o que leva a maior disponibilidade e desvalorização do produto em relação ao petróleo. O diesel segue outro caminho e tem a demanda global sustentada, inclusive com expectativa de alta.

A Petrobras afirma que está no limite da otimização operacional, por isso tem que fazer o ajuste, para buscar reequilíbrio com o mercado e com os valores para a estatal.

No ano, segunda a nota, os preços da Petrobras para as distribuidoras acumulam reduções de R$ 0,27 para gasolina e de R$ 0,44 para o diesel.

“A estratégia comercial que adotamos nesta gestão tem se mostrado bem-sucedida, sobretudo no sentido de tornar a Petrobras competitiva no mercado e ao mesmo tempo evitar o repasse de volatidade para o consumidor", afirmou o presidente da empresa, Jean Paul Prates.

A petroleira anunciou em maio deste ano mudanças em sua política de preços. Desde então, a estatal não segue mais a política de paridade internacional (PPI), que reajustava o preço dos combustíveis com base nas variações do dólar e da cotação do petróleo no exterior.

PREÇOS EM APUCARANA

Na manhã desta sexta-feira (20), a gasolina comum era vendida entre R$ 5,07 e R$ 5,90 e o diesel S10 entre R$ 6,29 e R$ 6,69, segundo o aplicativo Menor Preço, do governo estadual.

