Petrobras reduz em 6% preço do querosene de aviação

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)

A Petrobras reajustou nesta sexta-feira, 1º de dezembro, o preço do querosene de aviação para R$ 4,07 o litro, uma queda de 6% em relação ao último reajuste, em 1º de novembro, ou menos R$ 0,26. Ao contrário de outros combustíveis da companhia, o QAV é reajustado mensalmente por contrato.

No ano, o combustível já acumula queda de 19,6%.

"A Petrobras comercializa o QAV produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras, que por sua vez transportam e comercializam os produtos para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos, ou para os revendedores", informou a Petrobras em nota, ressaltando que os distribuidores e revendedores são responsáveis pelas instalações no aeroportos e pelos serviços de abastecimento.