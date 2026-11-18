A Petrobras informou que recebeu o Selo Diamante 2026, nível máximo de certificação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), com índice de transparência de 96,68%. "O 1,32% restante decorre de critérios que não se aplicam às características da Petrobras enquanto sociedade de economia mista", disse a estatal em nota nesta quarta-feira, 18. "O resultado representa um avanço ainda maior em relação ao Selo Ouro obtido no ano passado, pois demonstra um padrão de transparência extremamente elevado na companhia", afirmou.

Segundo a estatal, "mais do que atender a requisitos legais, a transparência contribui para fortalecer a confiança e a prestação de contas à sociedade".

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Em 2023, a companhia recebeu o Selo Intermediário, com índice de 69,81%; em 2024, o Selo Prata, com 78,27%; e, em 2025, o Selo Ouro, com 87,60%.

"Em 2026, o resultado do Selo Diamante chega como consolidação do trabalho contínuo de aprimoramento da transparência institucional. Entre os critérios avaliados estão a disponibilização de informações acessíveis, atualizadas, claras e fáceis de localizar, que fortalecem o controle social e qualificam o relacionamento com cidadãos e órgãos de controle", explicou.

A certificação é uma iniciativa da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), em conjunto com os tribunais de contas.

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Ela avalia a transparência ativa das instituições com base em critérios padronizados e validação técnica. Em 2026, 10.879 entidades foram efetivamente avaliadas, com índice médio de transparência de 69,6%.