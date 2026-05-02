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Petrobras reajusta molécula de gás natural em 19,2%

Escrito por Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em 02.05.2026, 10:22:00 Editado em 02.05.2026, 10:30:29
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Os preços de venda da molécula de gás natural da Petrobras para as distribuidoras foram reajustados em cerca de 19,2% em relação ao trimestre anterior. As atualizações trimestrais são previstas em contrato e levam em consideração as oscilações do petróleo Brent, da taxa de câmbio e, desde o início do ano, também para variação do Henry Hub.

"O uso da média trimestral de variação dos índices que tem o objetivo de mitigar a volatilidade de curto prazo das variáveis de indexação", destaca a companhia em nota. Segundo a estatal, no período de aferição, a referência do petróleo Brent subiu aproximadamente 24,3%, a referência do Henry Hub caiu aproximadamente 14,1% e o câmbio teve apreciação de 2,5%.

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Desde dezembro 2022, o preço médio da molécula vendido às distribuidoras pela Petrobras acumula uma redução da ordem de 26%, incluindo o efeito da atualização de maio. O impacto ao consumidor, no entanto, depende dos produtos contratados pelas distribuidores de gás canalizado e dos volumes efetivamente retirados.

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COMBUSTÍVEIS/PREÇO/PETROBRAS/GÁS NATURAL/MOLÉCULA/REAJUSTE
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