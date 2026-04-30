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Petrobras: Produção de óleo e gás sobe 16,4% no 1ª trimestre de 2026

Escrito por Denise Luna e Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 19:02:00 Editado em 30.04.2026, 19:13:40
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A Petrobras fechou o primeiro trimestre do ano com produção média de 3,197 milhões de barris diários (boed) de óleo equivalente (petróleo e gás natural), uma alta de 16,4% na comparação com o mesmo período de 2025. Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, a produção subiu 3,8%.

A produção comercial de óleo e gás foi de 2,831 milhões de boed no primeiro trimestre de 2026, alta de 15,9% ante o primeiro trimestre de 2025, e alta de 3,4% contra a média dos três meses imediatamente anteriores.

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A produção de petróleo foi de 2,583 milhões de barris por dia (bpd) no primeiro trimestre deste ano, 16,3% maior do que no primeiro trimestre de 2025. Já em relação ao trimestre anterior, a alta foi de 3,2%.

Segundo a Petrobras, os resultados se dão, principalmente, em função do ramp-up dos FPSOs P-78, no campo de Búzios, Alexandre de Gusmão, no campo de Mero, Anna Nery e Anita Garibaldi nos campos de Marlim e Voador.

A produção de gás natural totalizou 613 mil boed, alta de 16,5% na comparação com um ano antes, e mais 6,2% em relação ao último trimestre de 2025.

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No pré-sal, foram extraídos, em média, 2,189 milhões de bpd de janeiro a março, alta de 17,8% ante o primeiro trimestre de 2025 e mais 3,5% contra o último trimestre do ano de 2024.

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PETROBRAS/BALANÇO/1º TRIMESTRE
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