Petrobras: produção de óleo e gás cai 4,2% no 1º trimestre, para 2,640 mi BOE/d

A Petrobras informou que fechou o primeiro trimestre do ano com produção média comercial de 2,352 milhões de barris diários de óleo equivalente (boe, petróleo e gás natural), queda de 4,5% na comparação comum ano atrás.

Em relação ao trimestre anterior, houve alta de 1,2%, segundo relatório de produção da companhia divulgado nesta quarta-feira, 3.

Segundo a Petrobras, a produção do primeiro trimestre foi impulsionada pelo início do ramp-up da P-71, no campo de Itapu, no pré-sal da bacia de Santos, da entrada de oito novos poços na bacia de Campos e de maiores eficiências de produção das plataformas. Este é o primeiro relatório de produção sob a gestão do presidente da empresa, Jean Paul Prates.

Ao todo (incluindo a parcela que não é comercializada), a produção total foi de 2,640 milhões de boe/d, queda de 4,2% ante o primeiro trimestre de 2022, e alta de 1,1% contra o trimestre anterior.

A produção de petróleo e LGN foi de 2,141 milhões de barris por dia (bpd) no primeiro trimestre deste ano, 4% menor do que no primeiro trimestre de 2022. Já em relação ao trimestre anterior, a alta foi de 1,4%.

A produção de gás natural foi de 499 mil boe/d, queda de 5,1% na comparação com um ano antes, e menos 0,2% em relação ao quarto trimestre de 2022. No pré-sal, foram extraídos em média 1,702 milhão de bpd no primeiro trimestre de 2023, alta de 1,2% ante o primeiro trimestre de 2022 e mais 3,8% contra o quarto trimestre do mesmo ano.