Petrobras: produção de derivados sobe 4,5% no 3º trimestre, para 1,829 mi bpd

A produção de derivados da Petrobras subiu 4,5% no terceiro trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022, para 1,829 milhão de barris por dia (bpd). A produção de diesel avançou 7,5%, para 749 mil bpd, enquanto a produção de gasolina aumentou 8,4%, para 424 mil bpd. Já as refinarias da Petrobras encerraram setembro com fator de utilização (FUT) de 96%, ante 88% no mesmo período do ano passado.

"Esse aumento de produção decorreu da maior utilização das refinarias, resultando em incrementos de 3,0 p.p. de FUT em relação ao segundo trimestre de 2023 e 8,0 p.p. se comparado ano contra ano. Essa maior utilização e a disponibilidade operacional das refinarias possibilitaram aumento da produção de diesel e gasolina, ao mesmo tempo que a otimização operacional incrementou a produção de asfalto e reduziu a produção de óleo combustível", disse a empresa em nota.

Segundo a companhia, no terceiro trimestre a empresa avançou com o plano de comercialização do Diesel R5 (diesel com 5% de conteúdo renovável) no âmbito do programa BioRefino, registrando venda recorde de 8,3 milhões de litros em setembro. Adicionalmente, estabelecemos parceria comercial para fornecimento deste produto, contribuindo com o desenvolvimento do mercado na direção da economia de baixo carbono.