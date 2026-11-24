A Petrobras prevê pagar R$ 1,6 trilhão em tributos à União, aos Estados e aos municípios nos próximos cinco anos. Os dados constam em apresentação que a estatal fará ao mercado financeira na tarde desta terça-feira, 24, sobre o Plano de Negócios 2027-2031. O plano foi divulgado na véspera e vai injetar investimentos de US$ 122 bilhões na economia do País, sendo US$ 113 bilhões em implantação e US$ 9 bilhões em avaliação.

Segundo a Petrobras, o total investido corresponde a 5% de todos os investimentos previstos para o período no Brasil e deve gerar 325 mil empregos.

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Mesmo com altos investimentos, a estatal acrescentou mais US$ 10 bilhões em dividendos aos acionistas, privados e governamentais, diante do aumento de US$ 30 bilhões no Fluxo de Caixa Operacional (FCO) em relação ao plano anterior, que deve girar entre US$ 230 bilhões e US$ 250 bilhões nos próximos cinco anos.

Ainda de acordo com a apresentação que fará a analistas, a companhia destaca a execução de 124% do Capex deste ano e espera cumprir 100% dos investimentos do Plano de Negócios 2027-2031. "A maior eficiência na execução do Capex gera mais valor. Aprimoramos nossa capacidade de execução dos investimentos", afirma a companhia.

Para 2027, a previsão é investir US$ 29,5 bilhões; em 2028, US$ 28,3 bilhões; em 2029, US$ 23,8 bilhões; em 2030, US$ 22,3 bilhões; e em 2031, US$ 17,8 bilhões. A área de Exploração e Produção continua a dominar os investimentos, com mais de 70% do total destinado à implantação.

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O aumento da curva de produção prevista para os próximos cinco anos, sem precedentes na história da companhia, garante a elevação dos investimentos, explica a Petrobras, que prevê um acréscimo de 430 milhões de barris de petróleo no horizonte do plano.

Até 2050, a Petrobras prevê aumentar o volume de produção de petróleo e gás natural em 25% em relação ao Plano de Negócios 2025-2029. O campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, será um dos grandes contribuintes para atingir essa meta. O campo vai receber mais três plataformas em 2027 e mais uma em 2032.

O PN 2027-2031 também trouxe como novidade a retomada da campanha exploratória e de desenvolvimento da produção na Bacia de Urucu, no Amazonas, com a incorporação de reservas. Urucu já produz há 40 anos e terá mais 8 poços perfurados no horizonte do plano.