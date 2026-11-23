O Plano de Negócios 2027-2031 (PN 2027-31) da Petrobras, divulgado nesta segunda-feira, 23, mostra que a estatal projeta o petróleo tipo Brent a um preço médio de US$ 74 o barril em 2027. O valor representa alta de 17,46% frente aos US$ 63 projetados para o primeiro ano do plano anterior.

O PN 2027-2031 aponta também para uma projeção de US$ 70 o barril entre 2028 e 2031, mesmo valor adotado nos anos finais do plano 2026-2030.

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Já a taxa de câmbio nominal foi revisada para baixo em relação aos R$ 5,80 do plano anterior, passando a variar de R$ 5,31 em 2027 (queda de 8,45%) até R$ 5,50 em 2031 (recuo de 5,17%).

Em relação ao Fluxo de Caixa Operacional (FCO) no quinquênio, entre US$ 230 bilhões e US$ 250 bilhões, a estatal diz que é superior ao previsto para o mesmo período do plano anterior, "devido principalmente ao aumento da curva de produção".

O Plano de Negócios 2027-2031 projeta ainda uma trajetória de queda nos gastos com arrendamentos ao longo do quinquênio, passando de US$ 12 bilhões em 2027 e 2028 para US$ 11 bilhões em 2029, US$ 10 bilhões em 2030 e US$ 9 bilhões em 2031. Essas projeções estão sujeitas a uma margem de variação de 5%, para mais ou para menos.