A Petrobras projeta distribuir entre US$ 55 bilhões e US$ 60 bilhões em dividendos ordinários no quinquênio 2027-2031, segundo o Plano de Negócios 2027-2031 (PN 2027-31) divulgado nesta segunda-feira, 23.

A estimativa, que considera a Carteira Total de investimentos, é US$ 10 bilhões superior ao previsto no plano anterior (2026-2030), quando a faixa era de US$ 45 bilhões a US$ 50 bilhões. Assim como ocorreu no plano anterior, a estatal não faz menção a dividendos extraordinários no documento.

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Segundo a companhia, o espaço para a ampliação dos proventos é sustentado por uma forte geração de Fluxo de Caixa Operacional (FCO), estimada entre US$ 230 bilhões e US$ 250 bilhões no período - nível superior ao previsto no plano anterior, impulsionado principalmente pelo aumento da curva de produção. Nas projeções anuais (com margem de variação de 5%), o FCO parte de US$ 44 bilhões em 2027, passa a US$ 45 bilhões em 2028 e se estabiliza em US$ 47 bilhões anuais entre 2029 e 2031.

Para sustentar o programa de investimentos de US$ 122 bilhões e a remuneração aos acionistas, a Petrobras manteve as diretrizes financeiras do plano anterior: limite de dívida bruta de US$ 75 bilhões - com convergência para o nível de US$ 65 bilhões - e caixa mínimo de US$ 6 bilhões.

A distribuição anual do Capex total (US$ 122 bilhões) mostra uma trajetória decrescente ao longo do quinquênio. Os desembolsos começam em US$ 29,5 bilhões em 2027, recuam para US$ 28,3 bilhões em 2028, US$ 23,8 bilhões em 2029 e US$ 22,3 bilhões em 2030, chegando a US$ 17,8 bilhões em 2031.