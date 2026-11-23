A Petrobras divulgou nesta segunda-feira, 23, o seu Plano de Negócios para o período 2027-2031, no qual prevê desembolsar US$ 122 bilhões, cifra 12% acima do plano anterior (2026-2030). Desse total, US$ 113 bilhões estão garantidos em projetos da Carteira em Implantação e US$ 9 bilhões foram colocados na Carteira em Avaliação, para serem analisados futuramente pela petroleira.

A área de Exploração e Produção (E&P) segue como foco principal do plano, com previsão de US$ 83 bilhões na Carteira em Implantação e cerca de US$ 3 bilhões na Carteira em Avaliação. Considerando apenas a Carteira em Implantação, o novo plano representa uma alta de 19,94%. No total do segmento, que soma US$ 87 bilhões por arredondamento, o avanço é de 25,72%. A área concentra mais de 70% dos investimentos da companhia no quinquênio 2027-2031.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já o orçamento para transição energética teve alta de 3,85%, passando de US$ 13 bilhões para US$ 13,5 bilhões. O setor de Gás e Energias de Baixo Carbono se manteve estável na Carteira em Implantação, em US$ 4 bilhões, somando mais US$ 4 bilhões em Avaliação, totalizando US$ 8 bilhões.

No documento, a estatal reafirma sua visão de ser a "melhor empresa diversificada e integrada de energia na geração de valor, construindo um mundo mais sustentável, conciliando o foco em óleo e gás com a diversificação em negócios de baixo carbono (inclusive produtos petroquímicos, fertilizantes e biocombustíveis), sustentabilidade, segurança, respeito ao meio ambiente e atenção total às pessoas".

Na área de E&P, a fatia aplicada no pré-sal teve uma queda de 2 pontos percentuais - de 62% para 60% da carteira em implantação. Outros 23% se referem a campos do pós-sal, 12% estão alocados em exploração e cerca de 5% estão relacionados a terra e águas rasas, projetos no exterior, desenvolvimento de novas tecnologias e projetos de descarbonização. As atividades exploratórias, por sua vez, tiveram alta de 40,85% - de US$ 7,1 bilhões para US$ 10 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O segmento de Refino, Transporte e Comercialização (RTC) terá US$ 24 bilhões. Do total, apenas US$ 1 bilhão está na Carteira em Avaliação e US$ 23 bilhões na Carteira em Implantação.