Petrobras passa a considerar papel social para ter política de preço competitivo, diz ministro

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta terça-feira, 16, que, com a mudança na estratégia comercial para definição de preços de combustíveis, a Petrobras passa a considerar seu "papel social" para ter uma política de preços competitivos, com redução de preços da gasolina, diesel e do botijão de gás, chamado tecnicamente de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).

Em entrevista à GloboNews nesta terça-feira, o ministro afirmou que o modelo adotado até então, a paridade com o mercado internacional - também conhecido como PPI, referenciava preços no teto e deixava a empresa "amarrada" nesse patamar, sem flexibilidade.

Crítico ao modelo do PPI, o ministro chegou a dizer mais cedo que a metodologia era um crime contra a população.

Silveira disse que a volatilidade de mercado natural irá se dar conforme o abastecimento interno e, depois, a questão da exportação.

O ministro afirmou que o equilíbrio da competição interna vai garantir o abastecimento do povo brasileiro.

Segundo ele, o governo irá manter a mão firme na questão social para que o Brasil se torne mais justo e fraterno.