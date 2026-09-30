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Petrobras: P-80, com capacidade de produzir 225 mil barris de petróleo, inicia viagem ao Brasil

Escrito por Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Petrobras informou nesta quarta-feira, 30, que a plataforma P-80 (Búzios 9) deixou o estaleiro Tuas Boulevard Yard, em Singapura, rumo ao campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. A P-80, com capacidade de produzir 225 mil barris de petróleo por dia e processar 12 milhões de metros cúbicos de gás por dia, integra um conjunto de seis plataformas de grande porte destinadas ao maior campo do Brasil em reservas e produção.

Em nota, a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Renata Baruzzi, afirmou que a plataforma deve iniciar a produção em 2027.

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"A P-80 se destaca não apenas pelo recorde de capacidade produtiva entre as plataformas próprias da Petrobras, mas também por reunir algumas das mais avançadas tecnologias e soluções digitais, que garantem maior eficiência operacional e energética já incorporadas a um projeto da companhia", disse ela.

Além da redução de custos, os novos projetos - contratados no modelo EPC (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning, ou engenharia, suprimentos, construção e comissionamento até a entrega da unidade) - consideram a chegada da plataforma ao Brasil com a tripulação a bordo. "Isso contribui para a prontidão operacional dos sistemas", detalhou a estatal.

A Petrobras também projeta para o próximo ano a entrada em operação da P-82, em fase final de construção, também em Singapura.

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Os módulos de processo da P-80 foram fabricados no Brasil, no estaleiro Seatrium BrasFELS, em Angra dos Reis, e os da P-82, no estaleiro Seatrium Aracruz, no Espírito Santo. Também houve fabricação de componentes na China, em Singapura e na Indonésia.

A Petrobras reiterou que as outras plataformas da série - P-83, P-84 e P-85 - serão destinadas, respectivamente, aos campos de Búzios, Atapu e Sépia, também no pré-sal da Bacia de Santos.

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PETROBRAS/PRODUÇÃO/P-80/VIAGEM/BRASIL
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