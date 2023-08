Petrobras: lucro líquido cai 47% no 2º trimestre, para R$ 28,7 bilhões

A Petrobras fechou o segundo trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 28,7 bilhões, 47% a menos do que há um ano, e 24,6% menor do que o registrado no trimestre imediatamente anterior, segundo informou a companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira, 3.

A receita de vendas no período caiu 33,4%, para R$ 113,8 bilhões, frente ao segundo trimestre de 2022, e 18,1% em relação ao primeiro trimestre do ano. O Fluxo de Caixa Livre (FCL) atingiu R$ 33,3 bilhões.

O Ebitda, que mede a capacidade de geração de caixa da companhia, teve queda de 42,3% contra o segundo trimestre do ano passado, e recuo de 21,8% em relação ao primeiro trimestre, para R$ 56,69 bilhões.

O resultado reflete, entre outros motivos, a queda do preço do petróleo no período, que recuou de US$ 113,78 por barril no segundo trimestre de 2022 para US$ 78,39 por barril no segundo trimestre deste ano.