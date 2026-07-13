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Petrobras lança edital de R$ 910 milhões para contratar agências de publicidade até 2029

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 13.07.2026, 12:34:00 Editado em 13.07.2026, 12:44:08
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A Petrobras recebe, até o próximo dia 31, as propostas para contratação de até três agências de publicidade para o período de 2027 a 2029, com orçamento de R$ 910 milhões. O último contrato, fechado no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, vence no ano que vem. O contrato será celebrado com as agências que atenderem aos requisitos do edital, ainda que em número inferior a três, informa a estatal.

O foco do novo edital será retomar uma comunicação institucional mais ampla, valorizando atributos como brasilidade, inovação e compromisso com a sociedade. O objetivo é mostrar a presença da estatal no cotidiano dos brasileiros e evidenciar sua contribuição para o desenvolvimento econômico, tecnológico e social do País.

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Segundo a estatal, o desafio da publicidade agora é outro: traduzir o posicionamento da empresa em histórias, presenças e impactos concretos, capazes de mostrar como a Petrobras está inserida no cotidiano, no desenvolvimento e no futuro do Brasil.

"Mais do que explicar quem somos, esta campanha deve tornar visível por que a Petrobras importa hoje para as pessoas, para o País e, principalmente, para as próximas gerações", diz a companhia no edital, ressaltando, porém, que deve ser evitado o tom político, o autoelogio excessivo e maneiras rebuscadas de se expressar.

A estatal quer consolidar a imagem da Petrobras como uma empresa brasileira de energia, referência em inovação e comprometida com o desenvolvimento sustentável do País.

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