Petrobras investe em projetos de óleo usado em SP e BA com edital de R$ 23 milhões

A Petrobras vai investir até R$ 23 milhões em quatro projetos sociais que estimulem a coleta e a comercialização de óleos e gorduras residuais, como o óleo de cozinha usado. Uma seleção pública, com inscrições abertas até 3 de julho, prevê recursos para municípios de São Paulo e Bahia próximos a refinarias da estatal e a usinas da Petrobras Biocombustíveis.

Na Bahia, um projeto selecionado poderá receber até R$ 5 milhões. Em São Paulo, serão três iniciativas contempladas. Cada uma poderá obter até R$ 6 milhões. Os recursos serão destinados ao fortalecimento de associações, cooperativas e coletivos de catadores que trabalhem insumos que possam ser incorporados a produtos coprocessados com conteúdo renovável, como o combustível sustentável de aviação (SAF).

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As iniciativas selecionadas deverão aplicar os recursos em infraestrutura, logística, equipamentos e capacitação administrativa e operacional.

Todos os contratos terão duração de 36 meses e deverão incluir ações de qualificação e fortalecimento de cooperativas com presença nos municípios delimitados pela Petrobras. As entidades privadas sem fins lucrativos interessadas devem enviar as propostas pela página da Seleção Pública 2026 no site da Petrobras.