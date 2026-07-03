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Petrobras inicia operação de Centro Tecnológico do pré-sal em MG que vai viabilizar Hisep

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 03.07.2026, 14:51:00 Editado em 03.07.2026, 14:59:23
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A Petrobras deu início nesta sexta-feira, 3, às operações do Centro Tecnológico para o Pré-sal Brasileiro (CTPB), em Minas Gerais, um investimento de R$ 300 milhões feito com recursos da cláusula de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da Petrobras e dos parceiros da estatal do Consórcio de Libra (Shell, TotalEnergies, CNPC e CNOOC), informou a estatal.

O CTPB é uma planta de processo em escala semi-industrial, considerada uma das mais modernas do mundo em sua categoria e a única com capacidade de reproduzir as condições operacionais do pré-sal brasileiro, de altas pressões, altas temperaturas e alto teor de CO2.

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Segundo a Petrobras, o Centro Tecnológico é peça estratégica no desenvolvimento do projeto Hisep (sistema de separação submarina de alta pressão), uma tecnologia desenvolvida pela Petrobras que promove a separação submarina ainda no fundo do mar, permitindo reinjetar CO2 no reservatório e aumentar a produção com menor emissão de carbono e maior eficiência operacional no pré-sal.

"Ter uma instalação como essa em solo brasileiro, capaz de simular as condições reais dos nossos campos do pré-sal do nosso reservatório, é resultado direto do compromisso da Petrobras com a inovação e com o desenvolvimento tecnológico nacional. É com orgulho que vemos esse investimento se transformar em capacidade real de geração de conhecimento e de valor para o País", disse em nota a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Renata Baruzzi.

Em 2023, a estatal testou com sucesso a primeira bomba de fase densa com arquitetura submarina fabricada e testada no Brasil, o que rendeu ao Consórcio Libra o Prêmio de Inovação Tecnológica da ANP na categoria de sistemas submarinos. Para o segundo semestre de 2026, estão previstos os testes finais de qualificação das bombas no CTPB.

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PRÉ-SAL/CTPB/PETROBRAS/HISEP
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