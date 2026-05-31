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Petrobras informa que adotará desconto no preço de venda do diesel de R$ 0,3515/litro

Escrito por Isadora Duarte (via Agência Estado)
Publicado em 31.05.2026, 17:42:00 Editado em 31.05.2026, 17:53:38
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A Petrobras informou que vai adotar, a partir da segunda-feira, 1º de junho, desconto de R$ 0,3515 por litro nos preços de venda do óleo diesel A, de uso rodoviário. Em nota, a empresa estatal afirmou que a medida ocorre no âmbito da subvenção econômica instituída pelo governo federal por meio da Medida Provisória nº 1.358, do Decreto nº 12.984 e da Portaria MF nº 1.584.

Com o desconto, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,65 por litro para R$ 3,30 por litro.

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"Para o consumidor final, o desconto em valor equivalente ao da subvenção econômica concedida através da referida MP, neutralizará a reoneração de PIS e Cofins que também ocorrerá a partir de 1º de junho", disse a Petrobras.

A Petrobras informou ainda que está avaliando os termos da nova subvenção anunciada pelo governo federal.

Em Medida Provisória publicada no sábado, o governo federal criou um novo auxílio de R$ 1,12 por litro de óleo diesel para produtores e importadores do combustível, sucedendo os programas de auxílio adotados desde março, em meio aos impactos da guerra no Oriente Médio sobre o mercado internacional de energia.

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"Qualquer decisão da companhia sobre esse tema será tempestivamente divulgada ao mercado nacional", informou a Petrobras na nota.

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COMBUSTÍVEIS/PREÇO/DIESEL/PETROBRAS/DESCONTO
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