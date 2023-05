Petrobras identifica hidrocarbonetos em poço exploratório no bloco Aram, na bacia de Santos

Beth Moreira (via Agência Estado)

A Petrobras informou nesta quarta-feira, 17, que identificou a presença de hidrocarbonetos no pré-sal da Bacia de Santos, em poço exploratório de extensão, no bloco Aram. O poço 3-BRSA-1387D-SPS está localizado a 260km da cidade de Santos-SP, em profundidade dágua de 1.979 metros.

Segundo a estatal, o poço está em perfuração e o intervalo portador de petróleo foi constatado por meio de perfis elétricos e amostras de fluido, que serão posteriormente caracterizadas por meio de análises de laboratório. "Esses dados permitirão avaliar o potencial e direcionar as próximas atividades exploratórias na área. O consórcio dará continuidade às operações para concluir o projeto de perfuração do poço até a profundidade prevista e caracterizar as condições dos reservatórios encontrados", afirma.

O bloco Aram constitui um importante ativo para a exploração do potencial remanescente do Pré-Sal, em particular na bacia de Santos.

"Além disso, o poço apresentou um fluido de excelente qualidade, confirmando os baixos teores de contaminantes. Tal descoberta amplia as possibilidades de expansão da jazida descoberta pelo poço pioneiro 1-BRSA-1381-SPS, deste bloco", destaca a empresa.

O bloco Aram foi adquirido em março de 2020, na 6ª rodada de licitação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), sob o regime de Partilha de Produção, tendo a Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) como gestora.

A Petrobras é a operadora do bloco e detém 80% de participação, em parceria com a empresa CNPC (20%).