Petrobras foi a petroleira mais lucrativa do mundo no 1º trimestre, diz estudo da Elos Ayta

A Petrobras encerrou o primeiro trimestre de 2026 como a petroleira mais lucrativa do mundo entre as empresas do setor com valor de mercado acima de US$ 50 bilhões. No período, a estatal registrou lucro líquido de US$ 6,25 bilhões, superando companhias internacionais como a Shell (US$ 5,69 bilhões) e a Exxon Mobil (US$ 4,18 bilhões). O levantamento foi elaborado pela Elos Ayta.

Assim, a Petrobras assumiu a liderança em um ranking que reúne as maiores empresas de petróleo e gás listadas no Brasil e no exterior.

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Entre as 16 companhias que aparecem no estudo, 8 são dos Estados Unidos, 4 são da Europa e 3 são do Canadá. A Petrobras é a única brasileira.

Em reais, contudo, o resultado da estatal recuou de R$ 35,2 bilhões para R$ 32,6 bilhões na comparação anual. A liderança em dólares, por tanto, foi favorecida pela valorização do real em relação à moeda norte-americana. Não à toa, o dólar Ptax médio caiu de R$ 5,85 no primeiro trimestre de 2025 para R$ 5,26 nos três primeiros meses de 2026.

Assim, essa variação cambial elevou o valor do lucro da Petrobras quando convertido para dólares. Vale ressaltar que o dólar é a moeda utilizada como referência por investidores internacionais e principal unidade de comparação entre empresas globais.

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Além disso, o levantamento destaca a elevada produtividade dos campos do pré-sal, reconhecidos entre os ativos offshore mais competitivos da indústria mundial, e o impacto do conflito no Oriente Médio, que contribuíram para aumentar a volatilidade dos preços do petróleo no fim do trimestre.

Em 2025, quem liderou o ranking de lucro anual foi a Exxon Mobil (US$ 28,84 bilhões), enquanto a Petrobras ocupou a segunda posição (US$ 20,01 bilhões).

Conforme o estudo, no primeiro trimestre daquele ano, a Exxon também registrou o maior lucro do grupo, com US$ 7,71 bilhões. O resultado da estatal brasileira havia sido de US$ 6,13 bilhões.