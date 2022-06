Petrobras faz novo reajuste do preço dos combustíveis; veja os valores

Da Redação

Os novos valores dos combustíveis passarão a valer a partir do dia 18 de junho

A Petrobras anunciou um novo reajuste do preço da gasolina e do diesel nesta sexta-feira (17). Os novos valores entrarão em vigor a partir deste sábado, dia 18 de junho.

continua após publicidade .

De acordo com a empresa, o diesel não era reajustado desde 10 de maio. Já a última alta no preço da gasolina havia sido em 11 de março. A petroleira também informou que não irá alterar o valor do GLP.

Com a nova mudança, o preço médio de venda de gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro. Para o diesel, preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro.

continua após publicidade .

A alta dos combustíveis tem sido ponto de tensão entre a Petrobras e o governo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, critica a companhia pelos altos lucros e distribuição de dividendos bilionários, inclusive para a União, e pedia para que novos reajustes não fossem realizados.



A equipe administrativa da empresa se reuniu para debater sobre o aumento nessa quinta-feira (16), feriado de Corpus Christi, em uma convocação de emergência.

Apesar de não estar sob a responsabilidade do conselho esse tipo de medida, o presidente do órgão, Márcio Weber, convocou a reunião para tentar dar um fim à crise que toma conta do assunto. O fato de, segundo a Petrobras, os preços estarem abaixo do mercado internacional fez com que o conselho tomasse a decisão.