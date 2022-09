Petrobras faz 3º corte no diesel em 50 dias

Gabriel Vasconcelos (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Petrobras anunciou na segunda-feira, 19, uma redução de 5,7% no preço médio do diesel vendido em suas refinarias. Com isso, o valor na ponta do distribuidor vai cair R$ 0,30 por litro, de R$ 5,19 para R$ 4,89. Foi a terceira queda do combustível desde o início de agosto, acumulando um corte de 12,8% no período nas refinarias.

continua após publicidade .

Além do diesel, a Petrobras já anunciou quatro reduções seguidas para a gasolina, além de quedas nos preços de outros produtos, como gás de cozinha, combustíveis de aviação e asfalto. Todas aconteceram na gestão de Caio Paes de Andrade, o quarto presidente da Pebrobras desde o início do governo Bolsonaro - que nos últimos meses havia aumentado a pressão sobre a empresa para mudar sua política de preços.

Em dois meses e meio, o efeito conjunto da limitação da alíquota do ICMS sobre combustíveis (a 17%) e dos cortes de preços foram 12 semanas consecutivas de queda nos valores pagos no varejo. No período, o preço médio da gasolina nas bombas já caiu 32,8%, enquanto o do diesel recuou 9,6%.

continua após publicidade .

TÉCNICO

Embora tenha ficado acima do patamar das duas outras mexidas (ambas de R$ 0,20 por litro), o corte anunciado ontem para o diesel foi visto como técnico e conservador por analistas e agentes de mercado ouvidos pelo Estadão/Broadcast. "Ainda é um movimento totalmente técnico. Disso não podemos reclamar. Fala-se muito de influência política, mas havia espaço até para uma redução mais forte", afirma o analista da divisão de óleo e gás da consultoria StoneX, Pedro Shinzato.

Apesar da volatilidade que tem marcado o preço de paridade de importação (PPI) do diesel, na semana passada as cotações do combustível "derreteram", no jargão do mercado, abrindo espaço para descontos domésticos pela Petrobras.

continua após publicidade .

"Existia espaço para queda de até dois dígitos no diesel, mas a Petrobras foi conservadora ao optar por 5,7%. Isso mostra que a empresa vê cenário próximo ao nosso, de aperto entre oferta e demanda que tende a ficar mais forte à frente", diz Ilan Abertman, da Ativa Investimentos.

Para analistas, a "gordura" deve servir como margem de segurança para a Petrobras não precisar elevar seus preços, caso o movimento se inverta e a cotação do diesel volte a escalar no mercado internacional. Todos os dias, essa cotação tem variado até R$ 0,20 para cima ou para baixo seja por flutuações da commodity ou do câmbio. (Colaborou Marianna Gualter)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.