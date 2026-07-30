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Petrobras espera terminar perfuração de 1º poço na Foz do Amazonas em agosto

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 15:20:00 Editado em 30.07.2026, 15:29:45
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A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse ao Estadão/Broadcast que a expectativa para o fim da exploração no poço de Morpho, na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira, é para o mês de agosto, mas pode ser que dure até a primeira semana de setembro. "Mas não vamos entrar em outubro", disse.

Segundo a executiva, a exploração de um campo pioneiro em uma área pouco conhecida, como a Margem Equatorial, tem de ser feita com cautela e não há pressa para concluir a operação, apesar da expectativa em torno dos primeiros indícios de petróleo na região.

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"A data máxima que eu tenho é agosto. Existe, sim, a possibilidade de entrar na primeira semana de setembro, mas não há nada que diga que vai ser prorrogado para outubro", afirmou Magda.

Ela ressaltou que é normal a demora nas primeiras descobertas. Na bacia de Campos, que sustentou por anos a produção da Petrobras no pós-sal, foram nove poços perfurados até a primeira descoberta, e o campo Fazenda Pocinha, no Rio Grande do Norte, teve 55 perfurações na bacia Potiguar antes de encontrar óleo. "A gente não está com nenhuma pressa, mas minha expectativa é que acabe em agosto", explicou.

Faltam 500 metros, diz diretora

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Na quarta-feira, 29, durante o Sergipe Óleo e Gás 2026, a diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos, afirmou que a estatal deve atingir o reservatório do campo de Morpho nas primeiras semanas de agosto. Segundo ela, faltam 500 metros para a sonda ODN II atingir o objetivo.

Desde o início da exploração, a estatal vem evitando cravar uma data para o fim dos trabalhos, por se tratar de um poço pioneiro em uma área desconhecida, que pode, inclusive, não resultar em descobertas. A empresa tem operado com cautela no local, como informou ao Estadão/Broadcast a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Renata Baruzzi, em meados de julho.

Anteriormente previsto para julho, o fim da exploração do poço pioneiro na bacia da Foz do Amazonas teve que ser adiado após o vazamento de lama de perfuração, no final de janeiro, que adiou em pelo menos um mês as atividades no local. O evento ainda foi impactado pela demora da autorização do Ibama em liberar a retomada da exploração.

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Segundo apurou a reportagem, não está ocorrendo nada fora do comum em Morpho, mas, por se tratar de uma grande profundidade em uma área desconhecida, os trabalhos têm sido feitos com maior cuidado, o que tem levado a especulações sobre possíveis dificuldades para atingir o reservatório ou mesmo a falta de petróleo no fundo do poço, o que na indústria de petróleo não é tão incomum.

"Se der óleo, é o resultado; se não der óleo, a gente vai voltar a estudar e vai voltar mais à frente", disse Sylvia em fevereiro ao Estadão/Broadcast.

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PETROBRAS/AMAZONAS/FOZ/PERFURAÇÃO/1º POÇO/AGOSTO
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