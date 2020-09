Petrobras efetua pagamento para encerrar litígio com Petros sobre Sete Brasil - TNOnline

Continua após publicidade

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Petrobras informou que efetuou nesta segunda-feira, 10, o pagamento à Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), no valor de R$ 950 milhões, referente ao montante integral do acordo celebrado com a Petros no dia 29 de julho sobre o litígio arbitral relacionado ao investimento na Sete Brasil.

"O acordo extinguiu o litígio sem reconhecimento de culpa ou responsabilidade por ambas as partes e não afeta outras ações judiciais ou arbitragens envolvendo as partes, bem como outros litígios envolvendo o investimento na Sete Brasil", diz a empresa. "A Petrobras permanece em defesa de seus interesses nos processos em curso."