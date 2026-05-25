Petrobras e Transpetro anunciam investimentos de R$ 2,8 bi no AM com a presença de Lula

A Petrobras e a Transpetro anunciam na manhã da próxima quarta-feira, 27, investimentos que ultrapassam os R$ 2,8 bilhões no estado do Amazonas até 2030. O evento contará com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e do presidente da Transpetro, Sérgio Bacci.

A cerimônia será realizada no Estaleiro Bertolini Construção Naval da Amazônia, responsável pela construção de 18 barcaças encomendadas pela Transpetro, que vão garantir maior eficiência logística no fornecimento de combustível marítimo nos portos do País.

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Na ocasião, também será anunciada a retomada de investimentos da Petrobras na produção de Urucu, destinando cerca de R$ 2,5 bilhões para perfuração de novos poços.