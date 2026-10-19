Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Petrobras diz que segunda plataforma gigante (P-82) para campo de Búzios iniciou viagem ao País

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Petrobras informou nesta segunda-feira, 19, que a plataforma P-82 deixou no domingo o estaleiro Tuas Boulevard Yard, em Singapura, rumo ao campo de Búzios, no pré-sal da bacia de Santos, o maior campo em reservas e em produção do Brasil. A unidade é a segunda a vir para o campo de Búzios, em menos de um mês, e deve entrar em operação no ano que vem.

A P-82 faz parte do conjunto de seis plataformas gigantes da Petrobras, com capacidade nominal para produzir 225 mil barris diários de petróleo (bdp) e comprimir 12 milhões de metros cúbicos de gás, entre as maiores da indústria mundial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Assim como a P-80, que iniciou viagem para o Brasil no dia 30 de setembro, a unidade tem 345,3 metros de comprimento, 60 metros de largura e pesa mais de 100 mil toneladas. As outras plataformas da série 80, P-83, P-84 e a P-85, são destinadas aos campos de Búzios, Atapu e Sépia, todos no pré-sal da bacia de Santos.

"Mesmo com reconhecimento mundial, em desenvolver e entregar plataformas de grande porte para operar nas águas profundas brasileiras, a Petrobras está sempre atenta a melhorias. Isso inclui o diálogo permanente com os estaleiros e os diversos fornecedores e a incorporação de lições aprendidas e inovações", destacou em nota a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Renata Baruzzi.

O campo de Búzios é operado pela Petrobras em parceria com as empresas chinesas CNOOC e CNPC, além da Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA). A previsão é de que ele tenha 11 plataformas operando até o final de 2027.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
PETROBRAS/PLAFORMA/VIAGEM/INÍCIO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV