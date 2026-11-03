Petrobras diz que plataforma P-78 (Búzios 6) atingiu topo de produção com 180 mil barris/dia

A Petrobras divulgou nesta terça-feira, 3, que a plataforma P-78, instalada no campo de Búzios atingiu a marca de 180 mil barris de petróleo por dia, correspondente à capacidade nominal da unidade. A sétima plataforma flutuante (FPSO) a entrar em operação no campo, no pré-sal da Bacia de Santos, atingiu o topo de produção no sábado (31/10), com a entrada do poço BUZ-100.

Em nota, a diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos, ressalta que a plataforma opera em uma região do campo em que o reservatório chega a quase 500 metros, o que contribui para o elevado potencial de produção.

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"É uma rocha com alta permo-porosidade combinação das propriedades porosidade e permeabilidade e com óleo de elevado grau API, o que favorece o alto fluxo de óleo da rocha para o poço", explica Sylvia.

Localizado a 180 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, o campo de Búzios é o maior produtor da Petrobras e conta ainda com os FPSOs P-74, P-75, P-76, P-77, P-79, Almirante Barroso e Almirante Tamandaré.

No total, o campo de Búzios comportará 12 FPSOs. As plataformas P-80 (Búzios 9) e P-82 (Búzios 10) estão a caminho do Brasil, com início de produção previsto para 2027. O campo receberá, ainda, a P-83 (Búzios 11) e a unidade Búzios 12, em licitação.

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"Cada nova plataforma incorpora aprendizados das anteriores para produzirmos com mais eficiência e menor intensidade de emissões", acrescenta a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Renata Baruzzi.

O consórcio de Búzios é composto pela Petrobras (operadora), pelas empresas parceiras chinesas CNOOC e CNODC e pela PPSA, empresa gestora dos contratos de partilha da produção.