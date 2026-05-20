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Petrobras diz que execução financeira seguiu mercado e capex reprogramado não corta projetos

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 10:34:00 Editado em 20.05.2026, 10:43:00
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A Petrobras afirmou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) por meio de nota que a execução financeira da companhia, incluindo os resultados de 2024 analisados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) na sessão de terça-feira, 19, reflete decisões de gestão alinhadas ao cenário de mercado e orientadas pela sustentabilidade da empresa, geração de valor e disciplina de capital.

Em resposta ao acórdão do Tribunal que apontou que a estatal executou, em 2024, uma política financeira desalinhada de seu próprio planejamento estratégico, com pagamento de dividendos e amortização de dívidas acima do previsto e investimentos abaixo das metas estabelecidas pela companhia, a Petrobras ressaltou que seus planos estratégicos estabelecem diretrizes de longo prazo e são continuamente acompanhados e ajustados conforme fatores operacionais, regulatórios e econômicos que impactam a indústria de óleo e gás.

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Nesse contexto, a Petrobras disse que eventuais reprogramações nos valores investidos (capex) não representam descontinuidade dos projetos estratégicos, que vêm sendo concluídos conforme o planejado, inclusive com entregas ocorrendo de forma antecipada. A empresa também afirmou que suas decisões sobre dividendos, endividamento e alocação de recursos seguem políticas aprovadas por seus órgãos de governança.

Sobre a dívida, a Petrobras reiterou que o aumento decorreu principalmente de contratos de arrendamento, conforme divulgado em suas demonstrações financeiras, e declarou que vem mantendo níveis de endividamento considerados compatíveis com o porte e a capacidade de geração de caixa da companhia.

"O aumento da dívida decorreu principalmente de contratos de arrendamento, como informado em suas demonstrações financeiras. Ao longo dos últimos anos, a Petrobras vem mantendo níveis de endividamento considerados saudáveis e compatíveis com o porte e a capacidade de geração de caixa da companhia", afirmou por meio de nota.

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Por fim, a companhia observou que o TCU não identificou qualquer irregularidade em sua conduta e que as recomendações de aprimoramento indicadas pela Corte serão analisadas no âmbito da governança da empresa.

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PETROBRAS/TCU/PLANEJAMENTO/DIVIDENDOS/OUTRO LADO
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