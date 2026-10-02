Petrobras descobre novo intervalo com petróleo no poço Morpho, no Amapá

A Petrobras informou que identificou mais um intervalo portador de petróleo no poço Morpho (1-BRSA-1405-APS), caracterizando uma nova descoberta no bloco FZA-M-59, em águas ultraprofundas na costa do Amapá, na Bacia da Foz do Amazonas, em lâmina dágua de 2.886 metros.

Segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a continuidade da perfuração após a descoberta comunicada em agosto teve como objetivo avaliar intervalos exploratórios mais profundos e levou à nova ocorrência, identificada por perfis elétricos, indícios em rocha e amostras de fluidos obtidas durante as operações.

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A Petrobras afirmou que a descoberta amplia o conhecimento sobre o potencial exploratório da área e deve fornecer informações adicionais para a avaliação dos sistemas petrolíferos e do potencial de recursos da bacia.

A companhia disse que as análises seguem em curso e que os dados coletados ainda serão caracterizados em laboratório e integrados ao conjunto de informações da perfuração. No caso da descoberta divulgada em agosto, a empresa afirmou que as análises já realizadas confirmam a boa qualidade do petróleo encontrado.

A estatal informou que concluirá as atividades de perfuração do poço, com avaliação das formações identificadas, e que a atuação no bloco está alinhada à estratégia de longo prazo para recompor reservas por meio da exploração de novas fronteiras.

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*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado