Petrobras conclui venda de ativos de E&P em Alagoas por US$ 300 mi a Petromais

A Petrobras finalizou nesta sexta-feira a venda da totalidade de sua participação em sete concessões denominadas Polo Alagoas, localizadas no Estado de Alagoas, para a empresa Origem Energia, antiga Petro+. A operação foi concluída com o pagamento de US$ 240 milhões à estatal, valor que se soma aos US$ 60 milhões na assinatura do contrato, totalizando US$ 300 milhões.

Segundo o comunicado divulgado nesta sexta-feira, a operação, anunciada inicialmente em junho de 2021, está alinhada à estratégia de gestão de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia. "A Petrobras segue concentrando cada vez mais os seus recursos em ativos em águas profundas e ultraprofundas, onde tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos, produzindo óleo de melhor qualidade e com menores emissões de gases de efeito estufa", diz a empresa.

O Polo Alagoas compreende sete concessões de produção, seis terrestres (Anambé, Arapaçu, Cidade de São Miguel dos Campos, Furado, Pilar e São Miguel dos Campos) e a concessão do campo de Paru localizada em águas rasas, com lâmina d'água de 24 metros.

A produção média do polo em 2021 foi de 1,62 mil bpd de óleo e condensado e de 550 mil m³/d de gás gerando 0,81 mil bpd de LGN (líquidos de gás natural).