Petrobras: Campo de Búzios atinge marca histórica de 800 mil barris de óleo produzidos por dia

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)

O campo de Búzios, localizado no pré-sal da bacia de Santos, atingiu nesta segunda-feira, 24, o recorde de 800 mil barris de óleo produzidos diariamente. Búzios, que entrou em operação em 2018, é o segundo campo em volume de produção no País, atrás apenas do campo de Tupi.

A marca histórica de Búzios foi alcançada após a chegada da sexta plataforma do campo, a FPSO Almirante Tamandaré, que iniciou sua operação em 15 de fevereiro.

Estão instalados no local mais cinco unidades: as plataformas P-74, P-75. P-76, P-77 e Almirante Barroso.

"A companhia está empenhada em produzir de forma sustentável, buscando a aplicação de novas tecnologias. Sabemos da responsabilidade que temos em prover energia para ajudar a mover o País. Por isso, celebramos esse recorde conscientes de que precisamos seguir nessa trajetória, desenvolvendo as nossas reservas e buscando novas fronteiras exploratórias", afirmou Magda em nota.

A FPSO chegou ao Brasil em outubro, após deixar, em julho, o estaleiro CMHI na China. A plataforma é a primeira unidade do Brasil com capacidade de produzir até 225 mil barris de óleo e processar 12 milhões de metros cúbicos de gás por dia.

"Com a entrada da FPSO Almirante Tamandaré, nossa expectativa é atingir, em pouco tempo, um novo marco de produção diária em Búzios: 1 milhão de barris. Além disso, para um futuro próximo, com novas unidades previstas, o potencial de produção de Búzios deve chegar a 1,5 milhão de barris por dia até 2030", informou a diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos.