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Petrobras batiza embarcação Starnav Elektra, no Pier Mauá, no Rio

Escrito por Equipe AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Petrobras realizou nesta sexta-feira, 18, a cerimônia de batismo da embarcação Starnav Elektra, no Pier Mauá, na região portuária do Rio. O navio do tipo PSV (Platform Supply Vessel), construído no estaleiro Detroit, em Itajaí (SC), recebeu investimento de cerca de R$ 450 milhões, de acordo com a estatal.

A embarcação é a primeira de uma série de dez embarcações de apoio offshore construídas com recursos financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para atender à Petrobras.

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Em 2024, o BNDES assinou um contrato de financiamento de R$ 500 milhões com a Starnav para a construção de duas embarcações do tipo platform supply vessel no estaleiro Detroit. A Elektra é a primeira dessas embarcações a ser concluída.

O banco de fomento aprovou um novo financiamento para a Starnav, em 2025, no valor de R$ 2,5 bilhões, destinado à construção de outras oito embarcações: quatro do tipo PSV e quatro do tipo oil spill recovery vessel (OSRV). O estaleiro Detroit também será responsável por essa etapa, segundo o BNDES.

As novas embarcações da Starnav contarão com motorização híbrida (diesel-elétrica) com banco de baterias, permitindo uma redução de cerca de 18% nas emissões de gases de efeito estufa em comparação com a frota atual.

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A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, reiterou o compromisso da estatal com a renovação da frota, garantindo segurança e continuidade para a indústria nacional.

"Essa primeira entrega comprova o que nós prometemos e cumprimos. São 48 barcos contratados até o final desse ano. Até o ano que vem, vamos alcançar um total de 96 embarcações, incluindo barcaças e empurradores."

Segundo a estatal, os projetos dos novos PSV incorporam sistemas mais modernos de geração e distribuição de energia, incluindo bancos de baterias, monitoramento de consumo por telemetria e possibilidade futura de operação parcial com combustível renovável.

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As embarcações também contam com novas tecnologias de pintura e sistemas anti-incrustação, que contribuem para reduzir o consumo de combustível e as emissões.

A entrega é a primeira do programa Mar Aberto, voltada à renovação e à ampliação da frota da Petrobras. A embarcação seguirá para operar nas plataformas das bacias petrolíferas brasileiras.

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PETROBRAS/PSV/STARNAV ELEKTRA/BATISMO
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