Petrobras bate recordes de produção de diesel S-10 e de asfalto em julho

A Petrobras informou nesta segunda-feira, 7, que registrou, em julho, novo recorde mensal de produção de diesel S-10 no seu parque de refino. O resultado de 2,38 bilhões de litros supera o verificado em junho passado, quando atingiu a marca de 2,11 bilhões de litros. O Fator de Utilização das Refinarias (FUT) segue elevado, tendo fechado o mês em 93%.

A empresa destaca também os recordes de produção de 326 milhões de litros de diesel S-10, na Refinaria Presidente Bernardes (RPBC); e de 587 milhões de litros, na Refinaria de Paulínia (Replan), ambas no Estado de São Paulo.

O diesel S-10 tem teor máximo de enxofre de 10 partes por milhão, é um produto mais moderno e sustentável, de maior valor agregado e com menor impacto ao meio ambiente.

O aumento da produção de diesel S-10 é resultado de melhorias operacionais constantes, otimização de processos e controle da produção, com objetivo de atender à demanda crescente de mercado pelo derivado.

Asfalto

Ainda no mês de julho, a Petrobras atingiu a produção de 258 mil toneladas de asfalto (CAP), melhor resultado desde novembro de 2014.

A estatal destaca a produção da Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Minas Gerais, com 78 mil toneladas; Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), no Paraná, com 50 mil toneladas; e Replan com 48 mil toneladas.