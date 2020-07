Petrobras aumenta efetivo nas obras do GasLub para 65% e faz testagem

Continua após publicidade

A Petrobras aumentou para 65% a mão de obra da construção do GasLub Itaboraí (ex-Comperj), que vai disponibilizar a terceira rota de escoamento do gás do pré-sal da bacia de Santos. O contingente da obra foi reduzido a 35% em meados de abril, por ordem da Prefeitura de Itaboraí, município do Rio de Janeiro, para evitar a proliferação da covid-19 pela grande movimentação de pessoas na região. Na última semana, a Petrobras testou 4 mil profissionais da obra. Ainda estão fora da construção 2.100 colaboradores, que correspondem a 35% do total.

"Os testes continuarão a ser realizados como rotina para o acompanhamento da saúde dos colaboradores e são uma das medidas de prevenção implementadas para possibilitar o retorno gradual ao quantitativo que estava mobilizado na obra antes da pandemia", informou a companhia.

A estatal explicou em nota que a decisão de aumentar o efetivo foi possível após decisão do governo municipal de autorizar que o contingente de trabalhadores nos canteiros do GasLub fosse aumentado para 65% do total que atuava antes da pandemia.

A obra consiste na construção de um gasoduto de 355 quilômetros - sendo 307 quilômetros no mar já construídos -, e da unidade de processamento de gás natural (UPGN), com capacidade para processar 21 milhões metros cúbicos por dia.

A empresa informou que em todas as operações da companhia já foram realizados 35 mil testes para diagnóstico de covid-19, incluindo testes rápidos e os RT-PCR para pessoas com sintomas. Segundo boletim do Ministério de Minas e Energia (MME), na última segunda-feira, 08, a estatal teve 1.089 casos de empregados contaminados pelo novo coronavírus, sendo que 940 já estão recuperados e 140 se encontram em quarentena.

"Os testes rápidos são um tipo de exame que detecta a presença de anticorpos no sangue e, portanto, útil para identificar pessoas que possam estar com uma infecção ativa há alguns dias, porém sem manifestação de sintomas, assim como aquelas que possam ter tido uma infecção assintomática no passado", informou a Petrobras.

Além da testagem, a empresa tem adotado outras medidas preventivas, como rigorosa higienização das instalações, uso de máscaras e redução da atuação presencial em cerca de 90% nas áreas administrativas e 50% nas áreas operacionais que desempenham atividades essenciais.