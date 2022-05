Petrobras assina contrato para nova unidade de tratamento de diesel na Replan

Da Redação

A Petrobras assinou um contrato com o Consórcio Toyo Setal HDT Paulínia, formado pelas empresas TSE e Toyo, para a construção de uma nova unidade de hidrotratamento de diesel (HDT) na Refinaria de Paulínia (Replan). O investimento na nova unidade de HDT será de US$ 458 milhões e com a entrada em operação da planta, prevista para 2025.

A empresa diz que a operação está alinhada com os investimentos planejados do Plano Estratégico 2022-2026. Com isso, a Replan será capaz de aumentar a sua produção de Diesel S-10 em 63 mil bpd e de querosene de aviação em 12,5 mil bpd, visando o atendimento das especificações e quantidades demandadas pelo mercado.Todo diesel produzido na refinaria será de baixo teor de enxofre.

"A Petrobras segue com foco na melhoria de eficiência energética e redução de gases de efeito estufa, adequando as refinarias e se preparando para continuar competitiva. Nos próximos cinco anos, a companhia prevê investimentos de US$ 6,1 bilhões em refino, com objetivo de expansão da capacidade de refino e para posicionar as refinarias entre as melhores do mundo em eficiência e desempenho operacional", afirma a companhia.

Inaugurada em maio de 1972, a Replan é a maior refinaria do Brasil em capacidade de processamento, com carga de 434 mil bpd. Além de óleo diesel, a refinaria produz gasolina, querosene de aviação, asfaltos, GLP e propeno, dentre outros derivados de petróleo.