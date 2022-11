Petrobras anuncia redução no preço do gás de cozinha

Da Redação

O anúncio da redução foi feito nesta quinta-feira (17)

O valor médio do gás de cozinha (GLP), vendido às distribuidoras, sofreu uma redução de 5,3%, segundo a Petrobras. O anúncio da redução no preço do produto foi feito nesta quinta-feira (17) pela empresa petrolífera

De acordo com a Petrobras, a partir de agora, o quilo passará de R$ 3,7842 para R$ 3,5842. Com a redução, o preço médio cobrado pela indústria de petróleo no botijão de 13 kg passa a ser de R$ 46,59. Os novos novos valores do gás de cozinha vendido às distribuidoras entram em vigor nesta quinta.

Em nota, a Petrobras afirma que a redução “acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”.

