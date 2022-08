Petrobras anuncia redução de R$ 0,22 no preço do diesel

Da Redação

Esta é a segunda redução de preços desde que Caio Andrade assumiu a presidência da Petrobras

A Petrobras anunciou uma nova redução no preço do diesel nesta quinta-feira (11). A petroleira diminuiu R$ 0,22 no preço do combustível nas refinarias. A redução, a segunda em duas semanas, de 4,07% passa a valer a partir desta sexta-feira (12/8). Os preços dos demais combustíveis não foram alterados.

Por meio de uma nota, a companhia disse o seguinte: “A partir de amanhã, 12/8, o preço médio de venda de diesel A da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 5,41 para R$ 5,19 por litro, uma redução de R$ 0,22 por litro”.

Esta é a segunda redução de preços desde que Caio Paes Andrade assumiu a presidência da Petrobras, em junho deste ano.

A estatal afirma que, “considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 4,87, em média, para R$ 4,67 a cada litro vendido na bomba”.

De acordo com a empresa, “essa redução acompanha a evolução dos preços de referência”.

Com informações do Metrópoles.

