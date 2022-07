Petrobras anuncia redução de R$ 0,15 no preço da gasolina

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa

Nesta quinta-feira (28), a Petrobras anunciou uma nova redução no preço da gasolina. Desta vez o valor do combustível terá uma queda de 3,88% no valor de venda às distribuidoras, passando de R$ 3,86 para $R 3,71 - uma diminuição de R$ 0,15.

continua após publicidade .

“Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,81, em média, para R$ 2,70 a cada litro vendido na bomba”, informou a companhia.



A Petrobras é responsável por uma parcela do valor do combustível, nesse caso por R$ 2,70, mas há outros fatores que interferem no preço final como: ICMS, impostos federais (que estão zerados), o custo do etanol e da revenda e distribuição.

continua após publicidade .

A redução, segundo a Petrobras, “acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina, e é coerente com a prática de preços da estatal, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”.

Após uma série de altas, em apenas duas semanas, esta é a segunda redução sobre o valor médio da gasolina anunciada pela Petrobras. O preço do combustível já havia diminuído um valor de R$ 0,20 no último dia 20 de julho.

Aprovada na quarta-feira (27), pelo Conselho de Administração da Petrobras, a Diretriz de Formação de Preços no Mercado Interno incorpora uma camada de supervisão da execução das políticas de preço, a partir do reporte trimestral da diretoria executiva. Assim, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal atuarão junto à diretoria executiva para decidir os valores dos combustíveis.

continua após publicidade .

“Os procedimentos relacionados à execução da política de preço, tais como a periodicidade dos ajustes dos preços dos produtos, os percentuais e valores de tais ajustes, a conveniência e oportunidade em relação à decisão dos ajustes dos preços permanecem sob a competência da diretoria executiva”, esclareceu a Petrobras, em nota.

“A referida aprovação não implica mudança nas atuais políticas de preço no mercado interno, alinhadas aos preços internacionais, e tampouco no Estatuto Social da companhia”, acrescentou.





Fonte: Informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News