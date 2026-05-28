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Petrobras anuncia reajuste no preço da gasolina; subvenção aliviará aumento

Alta no preço do combustível será de 1,5% para as distribuidoras; saiba mais

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 28.05.2026, 14:05:00 Editado em 28.05.2026, 14:06:56
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Petrobras anuncia reajuste no preço da gasolina; subvenção aliviará aumento
Autor O reajuste é menos da metade da defasagem dos preços da Petrobras em relação ao mercado internacional - Foto: Agência Brasil

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 28, o aumento no preço da gasolina, após 122 dias sem reajuste. A alta será de R$ 0,48 por litro, mas, com a adesão da companhia ao programa de subvenção do governo, será dado um desconto de R$ 0,44 por litro, resultando em uma alta de 1,5% para as distribuidoras.

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"Dessa forma, o efeito para as distribuidoras e para o consumidor final é mitigado pela subvenção econômica concedida. Para as distribuidoras, o preço médio da gasolina A passará de R$ 2,57 para R$ 2,61 por litro, um aumento residual de R$ 0,04 por litro", explicou a estatal em nota.

Já para o consumidor final, considerando que a gasolina C vendida nos postos de abastecimento é obtida a partir da mistura obrigatória de 70% de gasolina A e 30% de etanol anidro, a parcela da Petrobras na composição do preço final passará dos atuais R$ 1,80 para R$ 1,83 por litro, um aumento residual de no máximo R$ 0,03 a cada litro de gasolina C vendida nas bombas.

Esse valor é 27,6% menor do que o preço praticado em 31 de dezembro de 2022, informou a companhia.

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O reajuste é menos da metade da defasagem dos preços da Petrobras em relação ao mercado internacional.

Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a defasagem da gasolina nas refinarias da estatal no fechamento de quarta-feira, 27, era de 55%, abrindo espaço para alta de R$ 1,37 por litro.

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