Petrobras anuncia reajuste médio de 1,78% no preço do querosene de aviação

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 3, reajuste médio de 1,78% no preço do querosene de aviação (QAV), em relação ao mês passado. Se comparado o preço praticado em janeiro de 2022, com o de abril de 2023, a alta do combustível dos aviões é de 40%, segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear).

A entidade destaca que o QAV responde por cerca de 40% dos custos de uma companhia aérea, que por sua vez têm uma parcela de quase 60% dolarizada.

"O preço do QAV permanece sendo um dos maiores desafios para a aviação comercial brasileira, que é muito impactada pelo atual cenário de intensa volatilidade das cotações do dólar e do combustível", afirma o presidente da Abear, Eduardo Sanovicz.

O executivo destaca que ainda a perda do poder de consumo da população nos últimos anos. Diante desse panorama, Sanovicz afirma que a Abear "tem fortalecido a interlocução com os Poderes Executivo e Legislativo em busca de soluções para que haja uma recuperação consistente do setor aéreo".