Da Redação

Petrobras anuncia novo aumento no preço do diesel

O preço do diesel deve subir a partir desta quarta-feira (29). A Petrobras informou nesta terça-feira um novo reajuste no preço do diesel. O diesel A passa de R$ 2,81 para R$ 3,06 por litro, refletindo reajuste médio de R$ 0,25 por litro.

De acordo com a companhia, a alta de 8,89% vem depois de 85 dias de preços estáveis para o combustível. A Petrobras não informou reajuste nos preços dos demais combustíveis.

A estatal também informa que, com o reajuste, a parcela que corresponde à Petrobras no preço pago pelos consumidores na bomba passará a ser de R$ 2,70 por litro em média, uma alta de R$ 0,22 em relação ao valor atual.