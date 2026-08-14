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Petrobras anuncia descoberta de óleo no poço de Morpho, na Margem Equatorial brasileira

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Petrobras atingiu nesta sexta-feira, 14, o reservatório do poço de Morpho, na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira, identificando a descoberta de óleo. A informação foi apurada pela Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, e confirmada pela estatal minutos depois.

O fim da campanha de exploração no poço pioneiro nas águas ultraprofundas da região havia antecipado pela diretora de Exploração & Produção da Petrobras, Sylvia Anjos, em evento nesta semana. Em entrevista na terça-feira, 11, a executiva afirmou que a descoberta aconteceria em dois ou três dias.

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Morpho está localizado a cerca de 175 quilômetros da costa do estado do Amapá, em lâmina d'água de 2.886 metros. A Petrobras é a operadora do bloco FZA-M-59, onde está Morpho, e detém 100% de participação na área. O bloco foi adquirido na 11ª Rodada de Licitações da ANP, em 2013, sob o regime de concessão.

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