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ECONOMIA

Petrobras anuncia descoberta de gás no poço Sandia-1 na Colômbia

Escrito por Luísa Laval (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 09:13:00 Editado em 03.08.2026, 14:30:29
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A Petrobras informou uma nova descoberta de acumulação de gás no poço exploratório Sandia-1, no bloco GUA-OFF-0, em águas profundas da Colômbia. O poço fica a cerca de 42 quilômetros da costa, em lâmina d'água de 1.251 metros, e a 18 quilômetros dos poços Sirius-1 e Sirius-2 e a 9 quilômetros do poço Copoazu-1, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A Petrobras afirmou que a descoberta reforça o potencial de gás no offshore colombiano e agrega volumes que devem contribuir para a segurança energética da região. Segundo a estatal, os intervalos com presença de gás estão sendo avaliados por meio de perfis de poço e serão posteriormente caracterizados por análises laboratoriais.

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A perfuração do Sandia-1 começou em 12 de junho e atingiu profundidade final em 29 de julho, de acordo com a Petrobras.

A companhia disse que a atuação no bloco está alinhada à estratégia de longo prazo para recomposição de reservas de petróleo e gás, por meio de exploração em novas fronteiras e em parceria com outras empresas, como parte do atendimento à demanda global de energia durante a transição energética.

A Petrobras atua como operadora do consórcio no bloco por meio da subsidiária Petrobras International Braspetro B.V - Sucursal Colômbia (PIBCOL), com participação de 44,44%, em parceria com a Ecopetrol, que tem 55,56%.

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*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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