Petrobras anuncia aumento no preço do diesel

Da Redação

A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (9), que irá aumentar o preço do diesel para as distribuidoras. O combustível passará a custar R$ 4,91, e não mais R$ 4,51, por litro, representando uma variação de 8,8%, reajusta de 0,40 centavos.

De acordo com a companhia, o preço do produto não era reajustado há 60 dias. Já os valores atuais cobrados pela gasolina e pelo GLP foram mantidos. A mudança passa a valer a partir da próxima terça-feira (10).

Em nota, a Petrobras afirmou que, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel no diesel comercializado, “a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 4,06, em média, para R$ 4,42 a cada litro vendido na bomba”. Com isso, a variação seria de R$ 0,36 por litro.