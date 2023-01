Petrobras anuncia aumento no preço da gasolina para as distribuidoras

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O acréscimo nominal é de R$ 0,23 por litro, o que representa uma alta de 7,46%

O preço da gasolina irá subir a partir desta quarta-feira (25) para as distribuidoras, conforme um anúncio feito pela Petrobras nesta terça (24). Trata-se de um aumento de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro. O acréscimo nominal é de R$ 0,23 por litro, o que representa uma alta de 7,46%.

continua após publicidade .

Ainda de acordo com a empresa, apenas a gasolina sofreu alteração no valor.

É importante destacar que os preços dos combustíveis nas bombas depende não só dos valores cobrados nas refinarias, mas também de impostos e das margens de lucro de distribuidores e revendedores. Os postos têm liberdade para estabelecer os preços cobrados; assim, a queda do preço cobrado pela Petrobras pode demorar — ou nem chegar — às bombas.

continua após publicidade .

Leia também: Lula prorroga desoneração sobre gasolina até 28 de fevereiro

O último reajuste dos preços da gasolina havia sido realizado em dezembro, com redução de 6,1%. No patamar anterior, os preços da gasolina brasileira eram negociados abaixo dos preços do mercado internacional.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News