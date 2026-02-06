Petrobras adquire participação em bloco exploratório na República da Namíbia

A Petrobras informou nesta sexta-feira, 6, que adquiriu 42,5% de participação no Bloco 2613, localizado na área offshore da República da Namíbia, na África. A operação foi realizada em parceria com a TotalEnergies, que também adquiriu 42,5% e atuará como operadora do bloco. Os valores não foram informados.

A aquisição marca o retorno da estatal à Namíbia e está alinhada à estratégia de longo prazo, voltada à diversificação de portfólio e à recomposição das reservas de petróleo e gás por meio da exploração de novas fronteiras e do fortalecimento de parcerias estratégicas.

As empresas cedentes são a Eight Offshore Investment Holdings e a Maravilla Oil & Gas. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a estatal explica que, após a conclusão da transação, a Eight seguirá detendo 5% do bloco, enquanto a Maravilla encerrará sua participação no ativo.

Assim, o consórcio do Bloco 2613 passa a ser composto por Petrobras (42,5%), TotalEnergies (42,5%), Eight (5%) e a Namcor Exploration and Production (PTY) Ltd - empresa estatal detida pelo Governo da Namíbia (10%).

Segundo a Petrobras, o bloco está localizado na Bacia de Lüderitz e cobre uma área de cerca de 11 mil km2 na costa da Namíbia.

"A transação observou todos os trâmites de governança corporativa da companhia e está em conformidade com o Plano de Negócios 2026-2030", destaca a empresa.

A conclusão da transação está condicionada ao cumprimento de condições precedentes, incluindo aprovações governamentais e regulatórias aplicáveis, notadamente do Ministério da Indústria, Minas e Energia da Namíbia.