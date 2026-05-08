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Petrobras: Abreu e Lima bate recorde de produção de diesel em abril

Escrito por Amélia Alves (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 19:31:00 Editado em 08.05.2026, 19:42:00
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A Refinaria Abreu e Lima (RNEST), em Pernambuco, estabeleceu um novo recorde de produção de diesel S-10, em abril, com 385 milhões de litros, superando a melhor marca anterior, de 373 milhões, registrada há quase uma década, em julho de 2016. O aumento ocorre gradualmente desde o mês de março, quando a unidade ampliou seu processo de carga como forma de mitigar os impactos provocados pelas tensões geopolíticas globais.

O resultado, segundo a Petrobras, é fruto da implementação do projeto de Revisão e Ampliação (Revamp) em 2025, que expandiu a capacidade da refinaria para 130 mil barris/dia, estabelecendo o maior volume de carga processada de sua história. Com isso, a produção de Diesel S-10 cresceu aproximadamente 60% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, saltando de 244 mil m³ para 385 mil m³.

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"O projeto do Revamp foi um importante marco para a Refinaria, pois foi a primeira entrega de aumento de capacidade prevista no Plano de Negócios 2026-2030. Juntamente com o investimento previsto no trem II, somos responsáveis por mais de 50% de todo o aumento de capacidade no parque do refino previsto no Plano de Negócios. Isso significa mais combustíveis, segurança e oportunidades", diz o gerente geral da Abreu e Lima, Márcio da Silva Maia.

Esses números, segundo a Petrobras, representam um marco importante para a segurança energética nacional em um cenário de instabilidade geopolítica global.

"Faz parte do conjunto de ações estruturadas da Petrobras para mitigar potenciais impactos decorrentes de tensões no Oriente Médio. Com a ampliação da produção de diesel, a Companhia reforça a capacidade de atendimento à demanda energética brasileira, reduzindo vulnerabilidades na cadeia global de suprimento de combustíveis", diz o diretor executivo de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, William França.

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RNEST e investimentos

A Petrobras está investindo cerca de R$ 12 bilhões para a conclusão do trem 2 e demais atividades de manutenção do trem I, o que adicionará 130 mil barris por dia de capacidade de processamento da RNEST, permitindo que a refinaria alcance, ao final do projeto, em 2029, 260 mil barris diários.

A ampliação elevará significativamente a produção de derivados, especialmente diesel S-10, que terá incremento de 88 mil barris por dia, além de gasolina, GLP e nafta. Isso contribuirá para reduzir a necessidade de importações desses produtos e colabora com a autonomia nacional.

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O compromisso da Petrobras com o segmento de Refino, Transporte e Comercialização (RTC) permanece fortalecido. O Plano de Negócios 2026-2030 prevê investimentos de US$ 15,8 bilhões nesse segmento, com foco na ampliação de produtos de alto valor agregado, produtos de baixo carbono e modernização do parque industrial.

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