Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Pesquisa Quaest mostra que 69% dos brasileiros dizem que renda aumentou no último ano

Escrito por Mariana Ribas e Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 21, aponta que 69% dos brasileiros têm a percepção de aumento de renda no último ano. 16% dos entrevistados dizem que a renda da família aumentou mais que o custo de vida no último ano, 32% dizem que a renda aumentou tanto quanto o custo de vida e outros 21% afirmam que ela aumentou menos que o custo de vida. Já aqueles que dizem que a renda não aumentou são 28%.

O levantamento foi contratado pelo Globo e pela TV Globo. A Quaest entrevistou 2.154 pessoas entre os dias 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.

O período de coleta da pesquisa capta a aprovação do fim da escada 6x1, promulgada pelo Congresso Nacional no dia 16 de outubro. Além disso, também capta parcialmente os efeitos do debate do último domingo, 18.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ECONOMIA/QUAEST/PESQUISA/RENDA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV