Pesquisa Quaest mostra que 69% dos brasileiros dizem que renda aumentou no último ano

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 21, aponta que 69% dos brasileiros têm a percepção de aumento de renda no último ano. 16% dos entrevistados dizem que a renda da família aumentou mais que o custo de vida no último ano, 32% dizem que a renda aumentou tanto quanto o custo de vida e outros 21% afirmam que ela aumentou menos que o custo de vida. Já aqueles que dizem que a renda não aumentou são 28%.

O levantamento foi contratado pelo Globo e pela TV Globo. A Quaest entrevistou 2.154 pessoas entre os dias 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.

O período de coleta da pesquisa capta a aprovação do fim da escada 6x1, promulgada pelo Congresso Nacional no dia 16 de outubro. Além disso, também capta parcialmente os efeitos do debate do último domingo, 18.